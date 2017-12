21.12.2017 - 08:37 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Le ministre des Finances, Bill Morneau, annonce le renouvellement du mandat de Monique Jérôme-Forget et la nomination de Peter Dhillon au conseil d'administration de la Banque du Canada.

Le ministre des finances a reconduit le mandat de Monique Jérôme-Forget au conseil d'administration de la Banque du Canada. Désormais conseillère spéciale au bureau de Montréal du cabinet de droit commercial Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L/s.r.l., Monique Jérôme-Forget a siégé à l'Assemblée nationale du Québec de 1998 jusqu'en avril 2009, notamment à titre de ministre des Finances et de présidente du Conseil du Trésor du Québec.Monique Jérome-Forget a été nommée officière de l'Ordre national du Québec en 2013 et membre de l'Ordre du Canada en 2015.Le ministre a également annoncé la nomination de Peter Dhillon au conseil d'administration de la Banque du Canada. Peter Dhillon est actuellement président du conseil d'administration d'Ocean Spray ainsi que président et chef de la direction du Richberry Group of Companies.Peter Dhillon a œuvré au sein de nombreux organismes et conseils d'administration. Il a été admis à l'Ordre de la Colombie-Britannique en 2009 et a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012.Le ministre des Finances a également annoncé le renouvellement du mandat de Robert O. Sanderson à titre de président de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) pour un nouveau mandat d'une durée de deux ans.Outre ses fonctions de président de la SADC, Robert O. Sanderson assume la direction-générale d'Ithaca House. Il est également membre de plusieurs groupes de ce secteur, dont les Comptables professionnels agréés du Canada, l'Institut d'insolvabilité du Canada, l'American Bankruptcy Institute et l'International Association of Insurance Receivers. Plus récemment, il a siégé en tant que membre au Comité consultatif des règlements de faillite de la SADC.