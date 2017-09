12.09.2017 - 09:41 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Manuvie annonce d'importants changements à sa structure organisationnelle et au sein de l'équipe de direction.



« Manuvie amorce un processus de transformation, et l'annonce d'aujourd'hui marque une étape très importante et positive à cet égard », a indiqué Donald Guloien, chef de la direction sortant de Manuvie.



Tout d'abord, Manuvie regroupe toutes ses unités de gestion de patrimoine et d'actifs à l'échelle mondiale dans un secteur principal : Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde. Le but visé est de permettre à la Société de saisir les occasions offertes sur le marché en tirant mieux profit à la fois de son envergure mondiale et de ses talents, et son expertise locale et sa capacité d'exécution. Paul Lorentz, au service de Manuvie depuis 1993 où il a occupé divers postes de direction dans les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine, a été nommé chef, Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde.



La nomination de Paul Lorentz prendra effet le 1er octobre 2017, et il relèvera de Warren Thomson, chef des placements de Manuvie. M. Lorentz se joindra au conseil de direction de Manuvie. Kai Sotorp, chef mondial, Gestion d'actifs Manuvie, a décidé de prendre sa retraite. Au cours des trois prochains mois, il travaillera avec M. Lorentz afin d'assurer une transition sans heurt.



Michael Doughty a été nommé au poste de président et chef de la direction de Manuvie Canada. Sa nomination prendra effet le 1er octobre 2017. M. Doughty occupe depuis mai dernier le poste de président et chef de la direction intérimaire de John Hancock. Il était auparavant à la tête de John Hancock Insurance. M. Doughty, qui est entré au service de Manuvie en 1992, a également occupé des postes de direction dans les secteurs de l'assurance et des régimes de retraite de la Division canadienne de Manuvie.Manuvie a créé un poste de haute direction dont le titulaire est directement responsable des anciens produits de Manuvie en Amérique du Nord fermés à la souscription. Ces activités comprennent les anciens contrats de rente, d'assurance pour soins de longue durée et certains produits d'assurance garantis à long terme. Manuvie a pour objectif d'améliorer le rendement de ses anciens portefeuilles. La création de ce nouveau poste permettra de mettre l'accent sur la gestion des contrats en vigueur et la réalisation d'économies, en tirant profit de son envergure et en effectuant de possibles opérations stratégiques pour ces portefeuilles dans les cas appropriés. Naveed Irshad a été nommé chef, Anciens produits, Amérique du Nord. Sa nomination prendra effet le 1er janvier 2018. Il occupe actuellement le poste de chef de la direction de Manulife Singapore et sa carrière à Manuvie s'étend sur une période de 20 ans. Il a une vaste expérience de l'assurance vie, de la gestion du risque lié aux produits et de la réassurance. Il a travaillé aux États-Unis et au Canada, et a participé à la transformation des activités de Manulife Singapore. M. Irshad relèvera des chefs de la Division américaine et de la Division canadienne de Manuvie, et fera partie du conseil de direction de Manuvie.Steve Roder, chef des finances de Manuvie, a décidé de prendre sa retraite le 31 décembre 2017 pour des raisons personnelles. Philip Witherington, actuellement président et chef de la direction intérimaire de Manulife Asia, prendra la relève à titre de chef des finances de Manuvie. Sa nomination prendra effet le 1er janvier 2018, sous réserve de l'approbation des autorités en matière d'immigration. Avant d'assumer ses fonctions actuelles, M. Witherington occupait le poste de chef des finances, Manulife Asia depuis 2014. Avant son entrée chez Manuvie, M. Witherington a été chef des finances du secteur des services bancaires de détail et de la gestion de patrimoine, région Asie-Pacifique à la Banque HSBC, en plus d'occuper des postes liés aux finances à AIA, puis a agi comme spécialiste en services financiers au sein de KPMG.Manuvie a également pris la décision d'élever le poste d'actuaire en chef afin de refléter l'importance de cette fonction. Par conséquent, Steven Finch, actuaire en chef de Manuvie, relèvera directement de M. Gori à compter du 1er janvier 2018.Marianne Harrison a été nommée au poste de présidente et chef de la direction de John Hancock, la division américaine de Manuvie. Sa nomination prendra effet le 1er octobre 2017. Mme Harrison est actuellement présidente et chef de la direction de Manuvie Canada. Dans le cadre de ses fonctions, elle a notamment dirigé l'acquisition et l'intégration des activités canadiennes de la Standard Life. Au cours de ses trente années de carrière dans le secteur des services financiers, elle a passé près de cinq ans à la direction du secteur Assurance soins de longue durée de Manuvie aux États-Unis.Anil Wadhwani a été nommé au poste de président et chef de la direction de Manulife Asia. Sa nomination prendra effet le 13 novembre 2017. M. Wadhwani est un chef de services financiers à l'échelle mondiale. Il a passé 25 ans au service de Citi, où il y exerçait principalement des fonctions axées sur la croissance des services bancaires aux consommateurs en Asie, se penchant plus particulièrement sur l'expérience client et la numérisation. Il possède une vaste expérience de la gestion de patrimoine et de la distribution de produits d'assurance. Plus récemment, il a été chef mondial de l'exploitation des services bancaires aux consommateurs de Citi, à New York.