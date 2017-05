25.05.2017 - 09:17 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Donald Guloien, président et chef de la direction de Manuvie prendra sa retraite le 30 septembre. C’est Roy Gori, vice-président directeur principal et directeur général de la Division Asie de la société, qui le remplacera.

Il assumera la présidence de Manuvie à compter du 5 juin et prendra les responsabilités de chef de la direction et administrateur dès le premier octobre.



« Roy est la personne idéale pour diriger Manuvie en cette période de profonde transformation de notre société et de notre secteur, sous l'influence des attentes croissantes des clients, des progrès technologiques rapides et de l'évolution des cadres réglementaires », a dit Richard DeWolfe, président du conseil d'administration, par voie de communiqué.



Donald Guloien termine un mandat de huit ans comme chef de la direction, marqué par l'expansion internationale.



« Sous sa direction, Manuvie a considérablement accru ses bénéfices, pris de l'expansion en Asie et dans le secteur de la gestion de patrimoine et d'actifs, procuré une valeur importante aux actionnaires et redoublé d'efforts pour aider ses 22 millions de clients à réaliser leurs rêves et leurs ambitions », a ajouté Richard DeWolfe.



La société a également annoncé que Craig Brompley, vice-président, directeur principal et directeur général de la division américaine, avait quitté Manuvie. C'est Michael Doughty, président et directeur général de John Hancock Insurance, qui assumera les responsabilités par intérim.