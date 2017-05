02.05.2017 - 08:59 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – L’Association des femmes en finance du Québec (AFFQ) a souligné les bons coups des professionnelles en finance de la province lors de son 12e Gala Les Talentueuses qui a eu lieu à Montréal la semaine dernière.

Le prix Étoile Montante a été décerné à Lise Estelle Brault, directrice principale de l'encadrement des dérivés à l'Autorité des marchés financiers (AMF).Les prix Relève ont été remis à Frédérique Leblanc et Jeanne Bugnon, étudiantes aux HEC Montréal ainsi qu'à Frédérick Vézina-Giguère de l'Université Laval.Martin Thibodeau, président pour la direction du Québec chez RBC a été récompensé pour le prix Alter Ego.Il s'agit d'une nouvelle catégorie récompensant un homme « s'étant distingué par sa contribution à la mise en place de mesures significatives pour encourager et faire évoluer les femmes dans le milieu de la finance », écrit l'AFFQ.Le prix Inspiration - Andrée Corriveau a été décerné à Lucie Rousseau, coach exécutive pour Unix coaching.De plus, Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction à la Commissions des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a reçu le prix Leadership.