15.11.2017 - 10:24 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – La Chambre de la sécurité financière (CSF) a dévoilé les lauréats de la dixième édition des Prix Excellence. Claude Paquin, président pour le Québec chez Services financiers Groupe Investors et vice-président du Conseil consultatif de la direction du Québec est lauréat du Prix Carrière.

Présidé par l'ancienne ministre des Finances du Québec, Monique Jérôme-Forget, le jury a souligné les efforts de Claude Paquin pour le développement du Groupe Investors auprès du Québec francophone.Le Prix Distinction est remis à Christine Lengvari, présidente et directrice générale de Lengvri Financière. Dans son dossier, le jury retient son intérêt pour le mentorat et le soutien des femmes ainsi que dans des projets qu'elle a développé, comme les programmes de dons planifiés du Centre hospitalier de St-Mary et de l'Université Concordia.La CSF remet le Prix de la Relève a Marc-Étienne Legault Salvail, associé principal à finance-toi-mieux.com et cofondateur du cabinet Gestion FTM. Ses approches en éducation financière ont particulièrement été appréciées par le jury. Il a de plus créé l'ABC en finance personnelle, un guide mettant de l'avant une approche client axée sur la pédagogie.Le récipiendaire du Prix Avenir est Mak Vaillancourt, étudiant finissant en technique de Conseil en assurances et en services financiers au Cégep de Sainte-Foy. Ce prix est accompagné d'une bourse de 1 000 $.