11.09.2017 - 08:16 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) présente son conseil d’administration (C.A.) pour 2017-2018 et accueille deux nouveaux membres.

Le conseil d'administration de l'organisation nomme Ross Kappele, vice-président à la direction et chef, Distribution et gestion clientèle, BMO Gestion mondiale d'actifs Canada comme président du C.A. et Carol Lynde, présidente et directrice de l'exploitation, Gestionnaires d'actifs Bridgehouse à titre de première vice-présidente du conseil.

« Vu l'évolution rapide qui s'opère sur plusieurs fronts, les sociétés de tous les domaines du secteur des fonds d'investissement - des sociétés intégrées aux courtiers et gestionnaires indépendants - se rallient autour de notre mission visant à protéger et à faire fructifier le patrimoine des investisseurs afin qu'ils puissent concrétiser l'avenir financier auquel ils aspirent », a dit Ross Kappele, qui était premier vice-président du conseil l'année dernière, par voie de communiqué.

Le C.A. de l'institut pour l'année 2017-2018 est composé de :

Paul Bourque (président et chef de la direction de l'IFIC),

Sian Burgess (vice-présidente principale, Supervision des fonds, Fidelity Investments)

Jonathan Durocher (président et chef de la direction, Banque Nationale Investissements)

Chris Enright (président et directeur général, Aligned Capital Partners)

Judy Goldring (vice-présidente directrice et directrice de l'exploitation, Placements AGF)

Glen Gowland (vice-président principal et chef, Asset Management, Banque Scotia)

Duane Green (président et chef de la direction, Placements Franklin Templeton Canada)

Bernard Letendre (président, Investissements Manuvie)

Damon Murchison (vice-président principal et chef de distribution au détail, Placements Mackenzie)

Michael Stanley (président, Sterling Mutuals)

Stéphane Blanchette (vice-président exécutif, chef de la conformité et de la direction financière, Investia Services financiers inc. et président du CFIQ)

Yanic Chagnon (vice-président, produits de placement, Manuvie et vice-président de l'IFIC)

Les personnes ont été élues au conseil d'administration pour un mandat de trois ans.

Au cours de cette réunion, le conseil a approuvé la demande d'adhésion du Fonds de solidarité FTQ et la demande d'affiliation de Donnelley Financial Solutions.