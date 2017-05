Industrielle Alliance : première femme présidente du C.A.

16.05.2017 - 10:23 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – L’Industrielle Alliance nomme Jocelyne Bourgon à titre de présidente de son conseil d’administration (C.A.). Il s’agit de la première femme à occuper ce rôle en 125 ans pour la firme.

L'ancienne haute fonctionnaire du gouvernement fédéral succède ainsi à John LeBoutillier, qui prend sa retraite.



Jocelyne Bourgon a une longue feuille de route gouvernementale. De 1994 à 1999, elle était greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet.



Par la suite, entre 1999 et 2003, elle a été président du Centre canadien de gestion avant de prendre les responsabilités d'ambassadrice auprès de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), et ce, jusqu'en 2007.



Officier de l'Ordre du Canada, Jocelyne Bourgon siège comme administratrice de l'Industrielle Alliance depuis mai 2014.