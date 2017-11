iA Groupe financier : nouveau chef de l'exploitation

13.11.2017 - 09:34 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – iA Groupe financier a recruté son nouveau chef de l’exploitation à l’interne. Denis Ricard est à l’emploi de l’assureur depuis 32 ans.

À titre de chef de l'exploitation, il sera responsable de l'entièreté des activités d'assurance individuelle et collective de la société, tant au Canada qu'aux États-Unis.



Denis Ricard était vice‑président exécutif, Assurance et rentes individuelles depuis 2015 et fait partie des huit membres du comité de planification de la société depuis 2012.



Il a également été actuaire en chef de 2004 à 2010 avant de devenir vice-président principal au développement des affaires, un poste qu'il a occupé jusqu'en 2015.



À titre de chef de l'exploitation, il sera également responsable de la stratégie liée au virage numérique de la société.