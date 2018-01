15.01.2018 - 09:50 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Corporation Fiera Capital a changé la dénomination sociale de Charlemagne, la division européenne de Fiera Capital Capital, qui exerce maintenant ses activités sous le nom de Fiera Capital.

La division européenne de Fiera Capital, qui est dirigée par Jayne Sutcliffe, présidente et chef de la direction, et dont le siège social est à Londres, est un gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les catégories d'actif des marchés frontières et émergents. Le changement de nom constitue l'étape finale de l'intégration au sein de l'équipe Fiera Capital.La division européenne exerce ses activités dans l'Île de Man et possède une succursale en Allemagne. L'équipe de Londres apporte à Fiera Capital des stratégies complémentaires, un historique de rendements de placements à long terme performants et une solide réputation de service à la clientèle. Les placements demeurent axés sur les marchés frontières et émergents.« Depuis l'acquisition de Charlemagne en décembre 2016, l'intégration des activités des deux sociétés a été un grand succès. Les stratégies de placement axées sur les marchés émergents et frontières de Charlemagne s'ajoutent à notre offre mondiale solide en actions, ce qui est avantageux pour nos clients toujours à l'affût d'occasions de diversification. Charlemagne a permis à Fiera Capital de rehausser sa présence croissante mondialement, car elle a maintenant un ancrage solide sur le marché européen », a déclaré Vincent Duhamel, président et chef de l'exploitation globale.Depuis l'acquisition, l'actif sous gestion de Charlemagne Capital a augmenté de 34 % à 3 milliards de dollars américains et l'actif sous gestion de Corporation Fiera Capital s'élève désormais à 100 milliards de dollars américains (123 milliards de dollars canadiens).En marge du changement de dénomination de sa division européenne, Fiera Capital est heureuse d'annoncer le lancement de deux nouvelles stratégies comprises dans sa plateforme UCITS : Fiera Capital Fonds d'actions mondiales et Fiera Capital Fonds d'actions américaines.Les deux stratégies ont procuré une forte production d'alpha depuis leur création en 2009; l'actif sous gestion de ces stratégies s'élève à 20 milliards de dollars américains. Le lancement des fonds se fera dans le cadre de Magna Umbrella Funds plc, qui regroupe les fonds UCITS exclusifs de Fiera Capital domiciliés en Irlande. Les stratégies se concentreront sur les sociétés de grande qualité qui excellent et qui obtiennent des rendements constants. Fiera Capital lancera de nouvelles stratégies au sein de cette plateforme UCITS, à mesure qu'elle amènera un plus grand nombre de ses stratégies nord-américaines sur le marché européen.