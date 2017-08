Embauche à l'Ouest pour Fiera

16.08.2017 - 10:27 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Fiera Capital embauche Anil Tahiliani comme vice-président principal, gestion privée à son bureau de Calgary.

Il est entré au service de Fiera Capital en juin dernier, après un an comme investisseur privé chez TimberRock Private Ventures.



Anil Tahiliani cumule plus de 26 ans d'expérience dans l'univers du placement et des services financiers, dont 16 à titre de directeur de la recherche et de gestionnaire de portefeuille.



Durant cette période, il avait la responsabilité de gérer les actifs de familles fortunés, totalisant 1 G$.