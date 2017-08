Deux nouveaux administrateurs pour HSBC

02.08.2017 - 15:02 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Deux nouveaux administrateurs non dirigeants ont intégré le conseil d’administration (C.A.) d’HSBC Canada.

Judith Athaide, présidente et chef de la direction de Cogent Group ainsi que Michael Korenberg président du conseil de Canfor Corporation et de Wreath Group Holdings succède à Nancy McKinstry et Michael A. Grandin, qui ont quitté le conseil de l'institution financière.



Judith Athaide est une ingénieure possédant de l'expérience dans le secteur de l'énergie.



De son côté, Michael Korenberg a travaillé pendant près de 20 ans au Jim Pattison Group, où il a récemment occupé les fonctions de vice-président du conseil et de directeur général.