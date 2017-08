Décès de Jacques Daoust

03.08.2017 - 10:35 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – L’ancien ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du gouvernement du Québec (2014-2016) et président d’Investissement Québec (2006-2013), Jacques Daoust, est décédé jeudi d’un accident vasculaire cérébral, à l’âge de 69 ans.

Outre ses fonctions de parlementaires, Jacques Daoust a longtemps œuvré dans l'industrie des services financiers québécois.



De 1986 à 1998, il a occupé le poste de premier vice-président aux ressources humaines et à l'administration et vice-président exécutif du Trust Général du Canada à la Banque Nationale du Canada. Il a par la suite assumé la responsabilité de président et chef de la direction de Gestion de portefeuille Natcan puis de Placements Banque Nationale.



Jacques Daoust a quitté en 1998 pour la Banque Laurentienne, où il a agi à titre de président et chef de la direction de BCL-Edmond de Rothschild gestion d'actifs, premier vice-président exécutif de Gestion du patrimoine et du courtage, vice-président exécutif des services financiers aux particuliers et président et chef de la direction de Trust La Laurentienne, poste qu'il a occupé jusqu'en 2005.



Il a été élu sous la bannière libérale au printemps 2014 dans la circonscription montréalaise de Verdun.