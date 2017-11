De la CSF à l'ACCAP-Québec

02.11.2017 - 09:40 - Frédéric Roy

NOUVELLES DU MONDE – La directrice au développement professionnel et à la conformité des pratiques de la Chambre de la sécurité financière (CSF), Michèle Hélie, est depuis octobre directrice aux affaires québécoises pour la division québécoise de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP-Québec), d’après Linkedin.

En tant que directrice au développement professionnel et à la conformité des pratiques, poste qu'elle a occupé durant cinq ans, Michèle Hélie coordonnait les initiatives touchant le développement professionnel et l'accroissement constant des compétences pour les membres de la CSF.



Elle était auparavant directrice de la conformité au Québec pour Great-West Lifeco, qui comprend les réseaux de distribution de Great-West, London Life et Canada-Vie.