Changements à la haute direction chez Desjardins Assurances

15.09.2017 - 10:33 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Desjardins Assurances annonce des changements à son équipe de direction.

André Langlois devient premier vice-président exécutif, assurance de personnes. Il était récemment premier vice-président, assurance des particuliers.



Dans ses nouvelles responsabilités, il s'occupera de l'ensemble des activités de Desjardins Assurances, incluant l'assurance individuelle, les groupes et les entreprises, les régimes d'épargne-retraite collectifs et créanciers et l'assurance directe.



Il sera également responsable de la gestion de Desjardins Sécurité Financière Investissements, qui a des actifs sous gestion supérieurs à 14 G$.



Desjardins a également annoncé la nomination de Michael Rogers comme vice-président aux ventes et à la distribution.