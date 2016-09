Abolition des commissions: l'APCSF tiendra des États généraux

12.09.2016 - 08:52 - Finance et Investissement

L'Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF) a décidé de tenir les premiers « États généraux du conseil en services financiers au Québec ».



« L'APCSF juge qu'il devient urgent de réunir tous les conseillers autonomes, mais aussi les autres intervenants des services financiers afin de s'exprimer sur le sujet des commissions intégrées », écrit l'APCSF dans son communiqué.



L'APCSF a pris cette décision après une rencontre de consultation tenue par l'Autorité des marchés financiers (AMF) au sujet des impacts de l'abolition des commissions intégrées sur les services financiers aux clients.



«En tant que syndicat professionnel de tous les travailleurs autonomes en services financiers du Québec, l'APCSF craint que les intérêts des petits investisseurs et de leur conseiller soient menacés par les changements proposés, qui modifieraient considérablement les règles de la concurrence au Québec et au Canada », écrit l'APCSF dans un communiqué de presse.



L'APCSF a indiqué qu'elle fournirait plus de détails durant le prochain mois en ce qui concerne la tenue de ces États généraux.