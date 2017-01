05.01.2017 - 09:44 - Finance et Investissement

DIAPORAMA – « La nouvelle anomalie », c'est le titre que Russell Investments Canada a donné à ses prévisions économiques pour 2017. Voici sept des meilleurs extraits de ce rapport.

ce diaporama Réserve Fédérale « Nous nous attendons à ce que la Réserve fédérale monte ses taux deux fois en 2017. Pendant ce temps, les politiques monétaires au Japon et en Angleterre devraient être accommodantes alors que la Banque centrale européenne devrait probablement étendre son programme d'achats d'actifs », écrivent les analystes de Russell Investments dans leur rapport.

Pendant ce temps, en dehors de l'Amérique du Nord... « Le Japon et l'Europe semblent mieux placés [que les États-Unis] pour les rendements des actions. Les deux régions offrent plus de valeur que les États-Unis, moins d'incertitude politique et des banques centrales qui devraient continuer avec des politiques de support », écrit Russell Investments.



« L'Europe continuera de bénéficier de profits forts, d'un euro faible, de politiques favorables de la Banque centrale européenne et d'une amélioration des bilans des banques », peut-on lire dans le rapport.

Le pétrole « Les prix du pétrole sont très imprévisibles et les inquiétudes géopolitiques peuvent peser plus lourd que les craintes face à l'économie ce qui contribue à l'apparition d'incertitude et de volatilité. En considérant ces facteurs, nous estimons que le prix du brut devrait se situer dans une fourchette de 40 à 60 $ le baril.»

Et au Canada? La croissance économique canadienne devrait être influencée par le prix du pétrole, l'économie américaine, le désendettement des ménages canadiens, le stimulus fiscal du gouvernement canadien ainsi que l'évolution des dépenses des ménages. « Selon la façon dont ces facteurs évoluent durant l'année, nous croyons que la croissance économique canadienne devrait se chiffrer entre 1,6 et 2 % », peut-on lire dans le rapport de Russell Investments.

Stabilisation en vue Au Canada, « sans une crise immobilière ou un nouveau choc pétrolier, nous voyons l'économie se stabiliser au courant de l'année » et « en général, nous donnons une cote de "modestement positives" aux actions sur un horizon de 12 mois, avec une cible de 15 300 points pour l'indice S&P/TSX à la fin de 2017.»

Donald Trump apporte du risque « Nous croyons qu'un président sans aucune expérience de la gouvernance, qui a des vues parfois erratiques et un agenda économique audacieux est garant de plus de risque sur les marchés américains en 2017. Nous continuons à sous-pondérer les actions américaines dans nos portefeuilles mondiaux, principalement en raison de leurs évaluations très élevées.»





