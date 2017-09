Déductibilité fiscale et exclusion

01.09.2017 - Jean-François Barbe

En Australie, les commissions de suivi intégrées (trailer fees) ont été abolies sur les nouvelles ventes. De plus, tous les deux ans, les conseillers doivent s'assurer que leurs clients acceptent leur mode de rémunération pouvant être annuel, horaire ou établi en fonction de la tâche effectuée, comme le serait, par exemple, une planification de base ou une recommandation d'achat de produits.



Selon les associations professionnelles de conseillers australiens, de nombreux consommateurs ont choisi de ne pas franchir la barrière des coûts, désormais visible à leurs yeux.



Afin d'améliorer les choses, la Financial Planning Association of Australia (FPA) propose de rendre déductibles d'impôts toutes les étapes de l'intervention des conseillers, de l'élaboration du plan jusqu'à la gestion des investissements et des affaires courantes.



Dans une lettre adressée au Trésor australien, la FPA indique que cet incitatif réduirait «l'exclusion financière et sociale» des consommateurs privés de conseil. Le Financial Services Council (FSC), un organisme australien rassemblant les gestionnaires d'actifs, est également favorable à la déductibilité d'impôt.