Ça bouge en Europe

15.01.2018 - Jean-François Barbe

Depuis janvier, les conseillers du Vieux Continent sont assujettis à un nouveau cadre réglementaire portant le nom de MIF II (pour Marchés d'instruments financiers II ; en anglais MiFID II).

Les conseillers indépendants devront avoir accès à un nombre dit «suffisant» de produits et ils seront tenus d'effectuer des analyses «suffisamment diversifiées» des marchés.

Les commissions étant dorénavant interdites, ils sont maintenant rémunérés par honoraires.

Dans le domaine des valeurs mobilières, les changements sont considérables. Ainsi, si la valeur des portefeuilles de leurs clients baisse d'au moins 10 %, les gestionnaires de portefeuilles de gestion discrétionnaire ont désormais 24 heures pour en aviser ceux-ci. S'ils ne le font pas, ils peuvent être la cible de poursuites en responsabilité professionnelle.

Les conseillers en valeurs mobilières ont maintenant l'obligation de noter la date, l'heure et le lieu de leurs rencontres avec les clients, l'identité des personnes présentes, ainsi que les informations sur les ordres d'achat, comme les prix et les volumes. Et leurs clients doivent maintenant payer séparément les rapports et les notes de recherche qu'ils reçoivent.