TD vend ses activités de placements directs en Europe

12.10.2016 - 08:50 - Finance et Investissement

Partager cet article

La Banque TD annonce la vente de ses actions de TD Wealth Holdings (UK) Limited et de TD Bank International S.A. (Luxembourg) à Interactive Investor.

La Banque TD se défait ainsi que ses activités de placements directs en Europe. La transaction doit toujours être approuvée par les autorités réglementaires concernées.

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu cette entente avec Interactive Investor, une équipe très respectée qui veillera à ce que les clients de TDDI continuent à avoir accès à des produits, à des services et à une technologie de grande qualité afin de répondre à leurs besoins à long terme en matière de placements, affirme Leo Salom, vice-président à la direction, Gestion de patrimoine TD, Groupe Banque TD.

Cette transaction permet à TD de continuer à se concentrer sur ses « secteurs de croissance en Amérique du Nord ». L'institution financière rappelle qu'elle a « des objectifs ambitieux d'expansion de (ses) activités de gestion de patrimoine, qui comptent à l'heure actuelle 2,2 millions de clients et plus de 700 G$ en actifs de clients au Canada et aux États-Unis ».