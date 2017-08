24.08.2017 - 08:48 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

La Banque CIBC a annoncé jeudi un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars (G$) ou 2,60 $ pour le troisième trimestre, comparativement à 1,4 G$ ou 3,61 $ au même moment l'an dernier.

Son bénéfice ajusté s'est chiffré à 1,17 G$, contre 1,07 G$ il y a un an.« Nos solides résultats ce trimestre reflètent d'importants apports de nos unités d'exploitation stratégique ainsi que notre acquisition de The PrivateBank, close en juin, a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Cette acquisition étend la portée géographique de la Banque CIBC, ce qui nous offre de meilleures occasions de croissance et représente une étape charnière, alors que nous créons une solide plateforme transfrontalière et que nous continuons de bâtir une culture mettant le client à l'avant-plan qui nous permet de renforcer et d'approfondir nos relations avec les clients. »Les résultats du troisième trimestre de 2017 ont notamment été touchés par une augmentation de 45 M$ des provisions pour procédures judiciaires et un montant de 38 M$ lié à des coûts de transaction et à des coûts connexes à l'intégration se rapportant à l'acquisition de The PrivateBank.a déclaré un résultat net de 136 M$ au troisième trimestre, en baisse de 370 M$, ou 73 %, par rapport à celui du troisième trimestre il y a un an, qui comprenait un profit de 383 M$, net des coûts de transaction, à la vente de la participation minoritaire dans American Century Investments. À l'exclusion de ce profit et des autres éléments d'importance, le résultat net ajusté s'est établi à 136 M$, en hausse de 12 M$, ou 10 %, par rapport au troisième trimestre il y a un an, en raison de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par l'accroissement des charges.L'augmentation des produits découle principalement de la croissance des actifs assortis d'honoraires des clients et des produits tirés des commissions liées aux émissions de titres de participation et de titres de créance.Pour sa part,a enregistré un résultat net de 40 M$ au troisième trimestre, en hausse de 17 M$, ou 74 %, par rapport au troisième trimestre il y a un an. À l'exclusion des éléments d'importance, le résultat net ajusté1 s'est établi à 44 M$, en hausse de 19 M$, ou 76 %, par rapport au troisième trimestre il y a un an, en raison principalement de la prise en compte des résultats de The PrivateBank au trimestre considéré.Au cours du troisième trimestre de 2017, Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région des États-Unis a conclu l'acquisition de The PrivateBank, une banque commerciale établie à Chicago qui offre des services bancaires personnels et de gestion des avoirs, et a conclu un accord définitif pour acquérir Geneva Advisors, une société privée de gestion de patrimoine dont le siège social est situé à Chicago. Cette transaction devrait se conclure au quatrième trimestre, moment où elle fera partie des activités de gestion privée de patrimoine de la Banque CIBC aux Etats-Unis.La Banque CIBC a annoncé une augmentation de 3 cents du dividende trimestriel, qui passera à 1,30 $ par action ordinaire.