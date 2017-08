31.08.2017 - 09:11 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

La Banque TD a affiché jeudi un bénéfice de 2,77 milliards de dollars (G$) ou 1,46 $ par action au troisième trimestre, comparativement à 2,4 G$ ou 1,24 $ par action l'an dernier.

Son bénéfice ajusté est passé de 1,27 $ par action il y a un an à 1,51 $ par action cette année.«L'excellent trimestre de la TD témoigne de la croissance impressionnante des résultats et des produits, de la meilleure performance du portefeuille de crédit dans l'ensemble des services de la Banque et d'une baisse des indemnisations d'assurance», a dit Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction.La Banque a également annoncé son intention de modifier son offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin de racheter, pour annulation, jusqu'à 20 M$ supplémentaires de ses actions ordinaires, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation.Le résultat net des Services de détail au Canada s'est élevé à 1,725 G$, en hausse de 14 % par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent. Les Services de détail au Canada ont enregistré une hausse des volumes, y compris des octrois records de prêts immobiliers, et une croissance des actifs dans les activités de gestion de patrimoine.Le résultat net des Services de détail aux États-Unis s'est élevé à 901 M$, par rapport à 788 M$ il y a un an. Le résultat net des Services bancaires de gros a atteint 293 M$.Les produits trimestriels ont totalisé 9,3 G$, contre 8,7 G$ l'an dernier.La provision pour pertes sur créance a été abaissée à 505 M$, comparativement à 556 M$ lors de l'exercice précédent.La Banque Toronto-Dominion a annoncé un dividende de soixante cents (60 cents) par action ordinaire entièrement libérée du capital-actions de la Banque pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2017 qui sera payable à compter du 31 octobre 2017 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 6 octobre 2017.