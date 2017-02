BMO récompensée pour ses efforts pour la diversité

03.02.2017 - 09:09 - Finance et Investissement

Partager cet article

NOUVELLE DU MONDE – BMO Groupe financier remporte un prix Catalyst 2017 accordé afin de récompenser les initiatives de diversité et d'inclusion innovantes qui concernent le recrutement, le perfectionnement et l'avancement de toutes les femmes, y compris celles issues de milieux différents.



Le prix récompense plus particulièrement le « programme de renouvellement en matière de diversité et d'inclusion de BMO ». Selon la banque, cette une stratégie nord-américaine lancée en 2012 visait à créer, dans toute l'entreprise, un milieu de travail inclusif à l'appui des buts des employés, des clients et de l'entreprise.



« L'initiative vise à transformer les postes de haute direction, le bassin de talents et la culture de BMO par le biais de stratégies de diversité et d'inclusion novatrices », indique BMO par voie de communiqué.



Entre 2012 et 2016, BMO a atteint son objectif quinquennal d'occupation de 40 % des postes de la haute direction par des femmes, aux États-Unis et au Canada.