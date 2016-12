01.12.2016 - 08:43 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

Le bénéfice net de la Banque TD a bondi de 25 % à 2,3 milliards de dollars (G$) au quatrième trimestre, comparativement à 1,84 G$ au même moment l'an dernier.

Cela correspond à un profit de 1,20 $ par action, contre 96 % par action il y a un an.La banque a généré des revenus trimestriels de 8,75 G$ après avoir engrangé des recettes de 8,05 G$ l'an dernier. Pour l'exercice, la Banque TD a réalisé un profit de 8,94 G$ ou 4,67 $ par action, comparativement à 8,02 G$ ou 4,21 $ par action lors de l'exercice précédent. Les revenus sont passés de 31,43 G$ l'an dernier à 34,32 G$ cette année.« Nos résultats pour l'exercice rendent compte de la solidité de la diversification de nos activités, de la stratégie de croissance interne et des investissements que nous avons réalisés pour devenir une organisation plus productive et axée davantage sur la clientèle », a dit Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction.« À l'approche de 2017, nous demeurons déterminés à accroître notre part de marché, à réaliser des investissements stratégiques dans nos activités et à travailler avec acharnement pour atteindre notre objectif : enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues. Si les conditions actuelles se maintiennent, nous serons bien positionnés pour réaliser nos objectifs en 2017 », a-t-il ajouté.La Banque TD a aussi annoncé un dividende de 55 cents par action ordinaire entièrement libérée du capital-actions de la Banque pour le trimestre se terminant le 31 janvier 2017. Ce dividende sera payable à compter du 31 janvier 2017 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 janvier 2017.