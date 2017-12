05.12.2017 - 11:08 - La Presse Canadienne

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé lundi avoir signé une entente pour acquérir une « importante participation minoritaire » dans Hyperion Insurance Group.

En vertu de l'accord, la Caisse allongera plus de 400 M$ US dans l'entreprise, devenant du coup un « partenaire de long terme de la croissance d'Hyperion ». Elle aura comme partenaire la firme d'investissement General Atlantic.Hyperion est un groupe d'assurance mondial, qui comprend les divisions de courtage Howden et RKH et une division de souscription Dual.La transaction est assujettie à certaines approbations réglementaires. La direction et les employés d'Hyperion resteront les principaux actionnaires du groupe.Hyperion a l'intention de procéder cette semaine à un refinancement de sa dette, ce qui comprendra notamment une prorogation et une modification du taux de sa facilité de crédit à terme jusqu'en 2024, en plus de l'émission d'une nouvelle dette primaire.Ces opérations, conjuguées à l'investissement de la Caisse de dépôt, permettront à Hyperion de se trouver dans une « position avantageuse pour réaliser sa stratégie de croissance à moyen et à long terme », a estimé l'investisseur institutionnel.La stratégie de croissance d'Hyperion s'appuie sur des acquisitions « compatibles sur le plan de la culture d'entreprise », a expliqué la Caisse.