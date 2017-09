06.09.2017 - 10:12 - Finance et Investissement

L'assureur UV Mutuelle de Drummondville lance deux produits et modifie ses exigences en matière de tarification sur les produits d'assurance permanents dans l’objectif de consolider sa position dans ce marché.

UV Mutuelle a actuellement 0,84 % parts de marché en assurance au Québec, et le secteur accidents et maladie composent la plus importante portion de ses nouvelles primes directes souscrites en 2016, soit 60,7 M$, selon le rapport annuel sur les institutions financières de l'Autorité des marchés financiers (AMF).Tout d'abord, l'assureur ajoute une assurance vie temporaire de 30 ans renouvelable, accessible pour les 18 à 55 ans. Le produit a une prime annuelle de 125 $ par année pour un volume minimum de 50 000 $ et est renouvelable en assurance vie 10 ans temporaire à vie.Il accélère également le processus d'émission en modifiant ses exigences en matière de tarification sur les produits d'assurance permanents pour la clientèle de 55 ans et moins, suivant la tendance de simplification de l'industrie.Ainsi, les clients de 45 ans et moins ayant un volume sous les 500 000 $ et ceux de 46 à 55 ans dont le volume est inférieur à 250 000 $ auront accès à un processus de souscription sans prélèvements médicaux automatiques pour les produits d'assurance permanents d'UV Mutuelle.Les prélèvements automatiques seront faits par entrevue téléphonique, dans ce contexte.Finalement, l'assureur offrira un produit d'assurance maladies graves préapprouvée couvrant le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques.Le produit sera offert au 18 à 65 ans sans examen médical et les prestations pourront atteindre 1000 $ par mois pendant la convalescence sur une durée de 24 mois, à la suite du diagnostic d'une maladie comprise dans le lot.