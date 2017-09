28.09.2017 - 07:59 - Finance et Investissement

C’est dans une formule renouvelée que le Concours 2018 - Les conseillers à l’honneur ! de Finance et Investissement revient. Désormais, tous les conseillers et conseillères de l’industrie des services financiers travaillant au Québec peuvent se retrouver dans l’une des trois catégories qui récompenseront des professionnels d’exception.

Le Prix Conseiller en placement récompensera un conseiller en placement réglementé par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). Le lauréat sera choisi sur ses rendements dans les dernières années, son rayonnement pour sa profession et son implication dans la société.



Le Prix Conseiller multidisciplinaire sera remis à un conseiller membre de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et possédant au moins le permis de conseiller en sécurité financière ou de représentant de courtier en épargne collective ou possédant le titre de planificateur financier. Le gagnant sera déterminé en fonction de l'exemplarité de sa pratique, ses performances, son rayonnement pour sa profession et son implication dans la société.



Le Prix Conseiller de la relève sera décerné à un conseiller inscrit auprès de son organisme de réglementation ayant moins de 40 ans au 31 décembre 2017. C'est le cheminement de son parcours professionnel, son rayonnement pour sa profession et son implication dans sa communauté qui déterminera le lauréat de cette catégorie.



Les conseillers intéressés peuvent déposer leur candidature, ou celle d'un collègue qui se démarque, en utilisant les formulaires en ligne d'ici au

Le jury, composé de personnalités bien connu de l'industrie déterminera les trois lauréats. Son dévoilement sera fait dans les prochaines semaines.



Les gagnants seront dévoilés lors dans le cadre du Top 25 de l'industrie financière du Québec de Finance et Investissement, réunissant le gratin de l'industrie financière québécoise et qui aura lieu le 6 février prochain à Montréal.



Ils seront présentés dans un article du Journal les affaires, suivant le dévoilement et auront un portrait complet dans Finance et Investissement.