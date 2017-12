19.12.2017 - 10:14 - Finance et Investissement

La Banque de développement du Canada (BDC) se tourne vers CIBC Mellon pour fournir des solutions de services d'actifs pour le régime de retraite et la caisse de retraite de ses employés.

La BDC, qui se consacre uniquement aux entrepreneurs, a choisi CIBC Mellon comme fournisseur de services de garde de fiduciaire de caisse de retraite, de comptabilité, de paiements aux retraités. La société canadienne fournira également des services d'information et d'administration de la trésorerie dans le cadre du régime de retraite et de sa caisse de retraite de 1,5 milliard de dollars canadiens (G$) pour les employés de la BDC.Le choix de CIBC Mellon comme fournisseur de service découle de sa réputation, de son traitement des données, de son niveau de sécurité et du respect de la confidentialité des données, de la prestation de renseignements et de son service local à la clientèle, a indiqué BDC par voie de communiqué. « Selon nous, les fonctions de production de rapports en ligne de CIBC Mellon peuvent aider à accroître la gouvernance et la surveillance des activités du régime de retraite de la BDC », a déclaré François Laurin, trésorier de la BDC.« Dans l'environnement réglementaire actuel, nous comprenons que les régimes de retraite ont des besoins complexes, de la gestion du risque et de l'obligation de faire preuve de transparence dans la prestation de données, tout en cherchant à satisfaire les besoins de leurs clients et intervenants », a ajouté Shane Kuros, vice-président et chef du développement des relations pour le Canada auprès de CIBC Mellon et de BNY Mellon.