Qui se ressemble s'assemble

01.10.2017 - Jean-François Barbe

Les résultats du baromètre 2017 de l'assurance de Finance et Investissement sont clairs : les conseillers en sécurité financière sont globalement heureux de la qualité du service et de l'offre de produits des agents généraux avec lesquels ils font affaire.



Les conseillers étaient invités à répondre à ces questions : Avec quel agent général faites-vous le plus affaire et pourquoi ? ainsi que Quelles sont les principales forces et faiblesses de cet agent général ?