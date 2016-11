Nouveau fonds pour Gestion FÉRIQUE

08.11.2016 - 09:39 - Finance et Investissement

Gestion FÉRIQUE lance le Fonds FÉRIQUE Marchés Émergents. Ce fonds investit dans deux fonds sous-jacents, soit le Fonds des marchés émergents NordOuest NEI et le Fonds des marchés émergents TD.

« Investir dans deux fonds sous-jacents nous permet d'offrir un produit de placement diversifié à un ratio de frais de gestion très compétitif. De plus, nous demeurons fidèles à notre approche de gestion multigestionnaire tout en optimisant nos coûts, ce qui est un net avantage pour nos investisseurs », affirme Louis Lizotte, vice-président, gestion des placements, chez Gestion FÉRIQUE, le gestionnaire des fonds d'épargne et de retraite des ingénieurs du Québec.

Les frais de gestion du Fonds FÉRIQUE Marchés Émergents sont de 1,5 %. Le fonds s'adresse aux investisseurs dont la tolérance au risque est élevée, souligne Gestion FÉRIQUE. Il est accessible moyennant une mise de fonds minimale de 500 $ (50 $ dans le cas d'un prélèvement automatique des cotisations), et est admissible à titre de placement dans tous les types de comptes.

Les Fonds FÉRIQUE totalisent plus de 2 milliards de dollars et comptent plus de 22 000 participants.