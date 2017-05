17.05.2017 - 08:14 - Finance et Investissement

La Société de Placements Franklin Templeton vient de lancer le Fonds à rendement cible Franklin.

Le fonds est axé sur la diversification des risques afin de fournir aux investisseurs des cibles de rendement claires tout en gérant la volatilité globale en fonction d'une fourchette déterminée. Pour obtenir les résultats définis, ce portefeuille concentre sa stratégie de diversification sur les « comportements des actifs » plutôt que sur les étiquettes accolées aux catégories d'actif.« De nombreux investisseurs ont été secoués par le repli du marché en 2008-2009 et ont converti leurs placements en équivalents de trésorerie, comme les fonds du marché monétaire et les CPG. Même après la forte reprise des marchés, certains investisseurs sont restés sur la touche et n'ont pas recommencé à investir dans des actions ou des titres à revenu fixe. Ces investisseurs sont donc exposés à des risques en raison de l'incidence négative de l'inflation sur la valeur de leur épargne », a déclaré Duane Green, président et chef de la direction de la Société de Placements Franklin Templeton au Canada.Franklin Templeton mentionne avoir élaboré cette solution afin de répondre aux besoins de ces investisseurs canadiens, en cherchant à leur offrir une solution visant une « croissance stable à court et à long terme à l'aide de stratégies de stabilisation conçues pour offrir une protection défensive contre les replis du marché ».« Avec le Fonds à rendement cible Franklin, nous ne pensons plus en termes de catégories d'actif pures et simples, mais plutôt en termes de placements en fonction des facteurs de risque. Notre objectif est de diversifier le fonds sur un grand éventail de risques et de nous assurer qu'aucun facteur particulier ne prédomine dans le portefeuille. Cela nous permettra ainsi de réduire le risque », a expliqué le gestionnaire du fonds, Matthias Hoppe, premier vice-président et gestionnaire de portefeuille, Solutions multiactifs Franklin Templeton.Matthias Hoppe, qui travaille à Francfort, en Allemagne, est cogestionnaire du fonds avec Michael Greenberg, basé à Toronto, au Canada.Le Fonds à rendement cible Franklin vise à produire un rendement (après déduction des frais) de 4 % supérieur à celui de l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX sur une période continue de trois ans, peu importe la conjoncture des marchés.Le fonds privilégie fortement la gestion des risques et la stabilité selon une fourchette de volatilité prédéterminée de 6 % à 9 % sur la même période de trois ans.Pour atteindre cet objectif les gestionnaires de portefeuille gèrent activement des placements directs et indirects en titres de participation, en titres à revenu fixe, en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi qu'en instruments dérivés pour exploiter des stratégies de placement non traditionnelles faiblement corrélées avec les placements en actions et en titres à revenu fixe traditionnels.Le fonds est offert en vertu du Règlement 81-104 sur les fonds marchés à terme et est admissible dans le cadre d'un régime enregistré