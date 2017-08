L'endettement risque de plomber l'économie

01.08.2017 - Claude Dostie Jr

Partager cet article

alphaspirit_123RF Banque d'images

Le Canada se dirige vers un ralentissement économique certain avant 2020 et possiblement en 2017, selon Steve Keen, un économiste australien en vue.



Dans son dernier ouvrage, publié au printemps, Can we avoid another financial crisis ?, Steve Keen avertit que, tout comme l'Australie, le Canada a su se relever de la crise financière grâce à une croissance du crédit (3,8 %) plus élevée que la croissance du PIB (environ 2 %). Steve Keen considère que ce rythme ne peut tout simplement pas être maintenu et qu'une crise est à prévoir.