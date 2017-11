29.11.2017 - 15:55 - Frédéric Roy

Tatiana Badaeva_123RF Banque d'images

SFL, partenaire de Desjardins sécurité financière, effectuera bel et bien des regroupements administratifs de ses centres, sans pour autant diminuer sa présence physique, tel que le soutenait Finance et Investissement en octobre. Les principaux éléments ont été annoncés aux employés ce mercredi.

La stratégie complète, qui doit être dévoilée en janvier 2018, comprend la fusion de plusieurs centres. Ce sont d'ailleurs les centres SFL qui négocient directement entre eux.Ainsi, les centres de Lévis et de Montcalm seraient regroupés, les bureaux de Laval Laurentides et Labelle, des Sources et Cuivre et Or seraient sous le même chapeau et les centres SFL de Westmount, Montréal et de la Rive-Sud de Montréal seraient dorénavant sous le même ensemble, d'après les informations recueillies par Finance et Investissement.Desjardins confirme que le nombre de centres restera le même à terme. La présence de SFL sur le territoire québécois ne sera pas diminuée, soutient Jacques Bouchard, porte-parole du Mouvement Desjardins.L'institution financière souhaite renforcer les centres et offrir aux 1 600 conseillers du réseau de nouveaux outils pour servir leur clientèle et améliorer leur travail. Également, la société affirme que le travail des conseillers ne sera pas affecté par ces changements et que les dirigeants des centres travailleront dorénavant davantage en collégialité.Du même souffle, Desjardins explique que SFL restera un réseau de distribution indépendant.C'est Michael Rogers, vice-président, ventes et gestion des réseaux de distribution indépendants chez Desjardins qui est l'architecte de la stratégie.