NOUVELLES DU MONDE – Power Corporation annonce le départ à la retraite d'Henri-Paul Rousseau, vice-président du conseil de la société et ancien président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Henri-Paul Rousseau part en retraite le 1er janvier 2018. Il occupait le poste de vice-président du conseil de la Société et de la Corporation Financière Power depuis 2009. Il siégeait également aux conseils d'administration de Great-West Lifeco Inc. et de la Société financière IGM Inc., ainsi qu'à ceux de leurs filiales respectives.Henri-Paul Rousseau occupera le rôle de professeur invité à l'École d'Économie de Paris en 2018-2019. Il y fera des recherches sur l'incidence des nouvelles technologies numériques et de la robotisation sur l'activité gouvernementale, de même que sur les politiques publiques en matière de taxation, de répartition des revenus et de réglementation.L'ancien vice-président de Power Corporation poursuivra ses activités philanthropiques dans les domaines de la santé et de l'éducation, tout en restant engagé auprès d'entreprises québécoises à titre de co-président fondateur du Réseau QG100, un organisme privé à but non lucratif composé de 100 chefs d'entreprises de calibre mondial visant le partage concret et confidentiel de savoir-faire à l'international.