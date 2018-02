Revenu Québec part à l’assaut des fraudeurs

07.02.2018 - 08:34 - La rédaction, Conseiller

Revenu Québec a décidé de créer une escouade spécialisée dans la lutte contre les paradis fiscaux et l’évitement fiscal pratiqué grâce au commerce en ligne.



Composée de 75 spécialistes, cette équipe aura pour mission de récupérer une partie des centaines de millions de dollars qui échappent chaque année au fisc québécois, rapporte QMI.



Interrogée lundi par l'agence de presse, la porte-parole de l'agence gouvernementale, Geneviève Laurier, a confirmé l'information et indiqué que celle-ci avait « amorcé le recrutement des effectifs de ce groupe spécialisé en planifications fiscales internationales » et en recouvrement.



Concrètement, les experts qui le composeront seront des juristes en fiscalité internationale et des enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la fraude fiscale. Le coût estimé de l'opération varie de huit à 10 millions de dollars, mais pour chaque dollar investi le retour prévu devrait être de six à sept fois supérieur.

