03.10.2017 - 13:46 - La Presse Canadienne

La croissance économique du Canada a été vigoureuse ces derniers trimestres, mais d'importantes difficultés persistent et la productivité reste bien en deçà de celle observée aux États-Unis, a souligné mardi un sous-gouverneur de la Banque du Canada.

Dans le texte d'un discours prononcé devant la Chambre de commerce de Sherbrooke, le sous-gouverneur Sylvain Leduc a estimé que la croissance de la productivité pourrait être augmentée en réduisant les barrières auxquelles les futures entreprises à croissance rapide pourraient être confrontées.Le sous-gouverneur a évoqué un rapport de la Banque mondiale selon lequel le Canada est l'un des pays où il est le plus facile de démarrer une entreprise. Mais il a ajouté qu'il était plus difficile pour les entreprises de croître au-delà d'un certain point.Selon M. Leduc, le récent accord sur le libre-échange avec l'Europe et l'entente conclue plus tôt cette année pour réduire les barrières au commerce interprovincial sont des exemples encourageants pour aider les firmes à croître.La Banque du Canada a haussé, le mois dernier, son taux d'intérêt directeur pour la deuxième fois cette année, après la vigoureuse performance affichée par l'économie canadienne au premier semestre. Cependant, le gouverneur de la banque centrale, Stephen Poloz, a signalé la semaine dernière que l'institution adopterait une approche plus prudente pour les éventuelles hausses à venir du taux directeur.M. Leduc a estimé que la cadence de la croissance économique devrait ralentir au cours des prochains trimestres, tout en précisant qu'elle devrait néanmoins dépasser celle de la production potentielle.