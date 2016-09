20.09.2016 - 08:36 - Pierre Théroux

DIAPORAMA - Les employeurs québécois prévoient accorder une augmentation salariale moyenne de 2,6 % en 2017, indique le Conseil du patronat du Québec (CPQ).

Ces augmentations salariales, semblables à 2016, ajouteront aux employeurs un coût moyen annuel de 156 $ par employé en taxes sur la masse salariale, pour un salaire moyen de 40 000 $.

« Les employeurs du Québec paient annuellement environ 30 % de plus en taxes sur la masse salariale que leurs concurrents de l'Ontario et 45 % de plus que la moyenne canadienne », rappelle Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ, en ajoutant que cet écart mine la compétitivité des entreprises québécoises face aux concurrents des autres provinces.

Le contexte économique difficile et les incertitudes sur les marchés entrainent une certaine prudence des employeurs, suggère l'enquête sur les prévisions salariales réalisée par les firmes Mercer, Korn Ferry - Hay Group, Normandin Beaudry et Willis Towers Watson.

Le CPQ mène par ailleurs des recherches afin d'évaluer l'impact réel d'une augmentation du salaire minimum et ses répercussions sur le marché du travail.

Voici quatre chiffres qui se distinguent dans le rapport du Conseil du patronat:

Hausse de 2,5 % à Montréal

Les Montréalais devraient s'attendre à une augmentation salariale moyenne de 2,5 % en 2017, soit les plus fortes hausses au pays avec Victoria (2,5 %) et Saskatoon (2,5 %), selon l'enquête menée par Korn Ferry - Hay Group qui prévoit pour sa part une augmentation salariale moyenne de 2,2 %. Les villes albertaines de Calgary (1,2 %) et Edmonton (1,5 %) affichent les plus faibles augmentations.

Gel des salaires dans le secteur de l'énergie



Environ 60 % des entreprises du secteur de l'énergie ont gelé les salaires en 2016, alors que 40 % d'entre elles prévoient à nouveau un gel de la rémunération en 2017.

Des augmentations pour une majorité d'employeurs



Près des deux-tiers (65%) des employeurs canadiens offriront des augmentations de salaires en 2017, en baisse comparativement à cette année lorsque 70 % d'entre eux avaient prévu offrir des augmentations.

Augmentation de 10 % en Inde



Les prévisions pour le Canada, le Royaume-Uni (2,5 %), les Etats-Unis (3,0 %) et l'Australie (3,0 %) sont nettement inférieures aux prévisions pour l'Inde (10,0 %), le Brésil (8,0%) et la Chine (8,0 %).