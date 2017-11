Actions privilégiées et profil de risque

01.11.2017 - Julie-Martine Loranger*

Dans une décision de plus de 80 pages, l'honorable France Dulude a rejeté le recours des demandeurs contre BMO Nesbitt Burns Inc. (BMO) et sa représentante, le 6 juillet dernier1. Essentiellement, les demandeurs tenaient pour responsables les défendeurs pour les dommages subis pour ne pas avoir adéquatement géré et suivi les investissements faits dans leurs comptes auprès de BMO.



En défense, il était plaidé que les valeurs mobilières recommandées étaient autorisées par les demandeurs, convenaient à ces derniers, à leurs objectifs d'investissement et leur profil d'investisseur.