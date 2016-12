Ententes d'indication de clients

« Certaines sociétés versent des paiements ponctuels ou continus aux représentants pour les inciter à indiquer des clients à des fournisseurs de services financiers liés ou tiers. Les résultats du sondage révèlent que les pratiques varient considérablement d’un répondant à l’autre, écrivent les ACVM. Or, cette pratique peut inciter les représentants à chercher dans leurs registres des clients à qui ils pourraient vendre le produit ou le service ciblé, que ceux-ci en aient besoin ou non. »

Rémunération grandement axée sur le volume de ventes et le chiffre d’affaires généré

Dans certains cas, la rémunération peut être variable à 100 % selon le chiffre d’affaires provenant des commissions ou des frais. Dans ces cas, la rémunération du représentant repose entièrement sur le chiffre d’affaires provenant des commissions ou des frais qu’il génère pour la société.

Titres professionnels liés à des cibles de ventes ou de chiffre d’affaires

« Les sociétés peuvent attribuer des titres professionnels (par exemple, vice-président, représentant principal, spécialiste) aux représentants d’après leur capacité d’atteindre certaines cibles de ventes ou de chiffres d’affaires », écrivent les ACVM. De plus, selon les ACVM, le client pourrait interpréter à tort le titre ainsi conféré au représentant comme un indicateur de la compétence, de l’expérience ou de la qualité, plutôt que comme une mesure de l’activité de vente, ce qui pourrait accroître indûment la confiance qu’il lui accorde.

Primes versées aux représentants (absence de critères fixes)

« Une partie (ou la totalité) des primes sont versées à la discrétion des gestionnaires, des responsables des secteurs d’activité ou du comité central de la société. Aucun critère fixe n’existe en matière de distribution ou de montant des primes. Dans certains cas, les critères changent substantiellement chaque année », écrivent les ACVM.

Incitatifs pécuniaires ou non pour prioriser les produits exclusifs

« Ces pratiques créent de graves conflits d’intérêts. En effet, elles incitent tant les représentants que la société à prioriser les produits exclusifs pour optimiser les profits de celle-ci, si bien que les clients pourraient obtenir des conseils inadéquats et des résultats inférieurs. En outre, surtout dans le cas du placement de titres d’OPC, certaines d’entre elles risquent de contrevenir aux dispositions de la partie 4 du Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif », écrivent les ACVM.

Incitatifs « premier au fil d’arrivée »

« Le représentant touche une rémunération pécuniaire ou non qui est fixée en fonction du rang du chiffre d’affaires ou des ventes qu’il occupe au sein de la société sur une période fixe ou qui lui est versée en tant que l’un des quelques représentants ayant atteint une cible de chiffre d’affaires ou de ventes (par exemple, primes, taux de paiement supérieurs, voyages ou conférences offerts en reconnaissance, club du président). Les sociétés intégrées étaient plus susceptibles de signaler le recours à cette pratique que les sociétés indépendantes », écrivent les ACVM.

Barèmes non neutres

« Rémunération fixée en fonction d’un barème ou autres paiements variables qui diffèrent selon les produits ou services vendus au client (par exemple, barèmes qui prévoient des taux de paiement plus élevés pour les premiers appels publics à l’épargne, inclusion d’OPC de tiers sur la liste de fonds recommandés de la société, comptes tarifés, nouveaux clients) », écrivent les ACVM.

Incitatifs selon le montant des placements

« La rémunération des représentants est liée à la taille des placements du client à un moment donné (par exemple, placements minimaux, barèmes qui prévoient des taux de paiement différents selon la catégorie de prix). Par conséquent, les représentants qui génèrent le même chiffre d’affaires global, mais grâce à des clients qui investissement progressivement des sommes moins importantes, gagnent moins », écrivent les ACVM.

Incitatifs pour la vente croisée de produits

« Cette mesure incitative est établie en fonction de la gamme de produits vendus, notamment de l’atteinte de cibles de combinaison de produits (titres et autres produits) ou de régimes de rémunération qui prévoient des pénalités en cas de vente d’un seul type de produit. Toutes les personnes inscrites qui ont déclaré l’utiliser font partie d’une société intégrée », écrivent les ACVM.

Rémunération des gestionnaires liée aux cibles de ventes ou de chiffre d’affaires du personnel

« Les gestionnaires pourraient ne pas pouvoir superviser adéquatement leur personnel ni dûment évaluer les conflits s’ils sont ainsi rémunérés. Le personnel pourrait donc être encouragé à prioriser les activités optimisant la rémunération de leur gestionnaire, au lieu de celles servant au mieux les intérêts de leurs clients, même si cela se traduit par la vente de produits inadéquats », écrivent les ACVM.

Modifications des minima, des échelons ou des taux de paiement prévus par les barèmes des représentants

« Cette pratique consiste à augmenter les minima et les échelons des barèmes et à changer les taux de paiement prévus par les barèmes (par exemple, baisse pour les échelons inférieurs, hausse pour les échelons supérieurs) pour atteindre les cibles de chiffre d’affaires ou de rentabilité de la société », écrivent les ACVM.

Cibles de ventes ou de chiffre d’affaires de groupe

« Même si elle a le mérite de favoriser éventuellement le travail d’équipe, cette pratique pourrait faire passer les objectifs de la société avant le client. En effet, les objectifs du groupe peuvent parfois comprendre des cibles de combinaison de produits ou de produits exclusifs, ce qui risque d’encourager les membres de l’équipe à obliger ceux d’entre eux qui traînent derrière à générer davantage de ventes et de chiffre d’affaires; les représentants pourraient donc être incités à prioriser les objectifs de l’équipe (et, par ricochet, ceux de la société) au détriment des intérêts du client ou de la convenance des produits », écrivent les ACVM.

Augmentations rétroactives de la rémunération

« Cette pratique pourrait inciter les représentants à multiplier les ventes et à générer plus de chiffres d’affaires pour la société à mesure qu’ils se rapprochent de leur cible de ventes ou de chiffre d’affaires. Ils pourraient donc faire passer les besoins du client après le chiffre d’affaires requis pour avoir droit à une telle augmentation, et ainsi chercher la façon la plus facile et directe d’atteindre la cible (c’est-à-dire se concentrer sur ce qui est le plus facile à vendre, ce qui génère le plus grand chiffre d’affaires et ce qu’ils peuvent vendre le plus), au détriment de ce qui convient au client », écrivent les ACVM.

Accélérateur (paiements par paliers)

« Les représentants ont droit à des taux de paiement supérieurs lorsque les ventes ou le chiffre d’affaires dépassent la cible sur une période fixe. Cette mesure incitative est souvent utilisée pour les nouvelles primes de vente et pour fixer les taux des primes facultatives en sus des taux de paiement prévus par les barème », écrivent les ACVM.

Concours sur les produits, les services ou certaines promotions

« Les concours visent avant tout à encourager les représentants à vendre des produits ou services (ou les deux) qui sont prioritaires pour leur société, mais non pour le client. Ils peuvent donc motiver les représentants à promouvoir des produits et services dont le client n’a pas besoin », écrivent les ACVM.

Reconnaissance non neutre du chiffre d’affaires

Dans le cadre de cette pratique, le montant du chiffre d’affaires inscrit dans le barème varie selon le type de produit vendu (c’est-à-dire produit exclusif par rapport à produit de tiers). « Cette pratique peut encourager les représentants à prioriser dans leurs recommandations aux clients des produits et services permettant d’inscrire un chiffre d’affaires plus important dans le barème », écrivent les ACVM.

Incitatifs « rémunération garantie »

Cette pratique peut encourager les représentants à devancer le calendrier des placements du client pour être crédités durant la période d’établissement du montant de l’incitatif, ou encore à chercher la façon la plus facile et directe d’atteindre la cible lorsqu’ils s’en rapprochent, au détriment de ce qui convient au client.

Rémunération différée

« Une partie de la rémunération totale est différée pendant un an ou plus, ce qui comprend habituellement des éléments comme les attributions d’espèces ou d’actions différées (actions incessibles ou au rendement, ou unités de telles actions). Cette pratique encourage les représentants à privilégier le long terme, tout en aidant la société à réduire le plus possible son risque réputationnel. Elle constitue pour le représentant une menace crédible de voir sa rémunération différée récupérée s’il se livre à des pratiques commerciales incorrectes », écrivent les ACVM.