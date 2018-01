Les bénéfices méconnus de la bonification du RRQ

23.01.2018 - 07:35 - La rédaction, Avantages

Obtenir un taux de remplacement du revenu de 60 % à la retraite, et ce, sans toucher à son épargne personnelle, est-ce trop beau pour être vrai? Pas du tout… à condition d’être un peu patient.



Grâce à la bonification du Régime de rentes du Québec (RRQ) annoncée l'automne dernier, les retraités qui repoussent à 70 ans le versement de leurs prestations du RRQ et de la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) « pourront bénéficier d'une couverture publique complète de leurs besoins à la retraite ». C'est en tout cas la conclusion d'une récente étude de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke.



