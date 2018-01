La retraite vue par les milléniaux

18.01.2018 - 10:04 - La rédaction, Avantages

Les milléniaux américains ont une forte tendance à sous-estimer l’argent dont ils auront besoin à la retraite … et peut-être même leur espérance de vie.



Le tiers des jeunes travailleurs américains estiment devoir épargner 200 000 $ US (248 700 $ CA) ou moins au cours de leur vie active pour vivre confortablement à la retraite, selon un sondage du fournisseur de soins de santé Aperion Care rapporté par CNBC.



Mais en réalité, ils devront épargner bien plus pour assurer la sécurité financière de leurs vieux jours, affirme l'American Association of Retired Persons (AARP).



