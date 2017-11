27.11.2017 - 09:57 - Frédéric Roy

Au cours des trois derniers mois, les ventes nettes en fonds négociés en Bourse (FNB) ont atteint en moyenne 1,8 G$, comparativement à 1,9 G$ pour les fonds communs de placement (FCP) durant la même période, d'après les données de l'Association canadienne des FNB et de l'Institut des fonds d'investissement du Canada.

Durant les 10 premiers mois de l'année, les ventes nettes de FNB ont atteint 20,9 G$ et celles des FCP, 41 G$, représentant un ratio de 51 %. À titre comparatif, pour l'ensemble de l'année 2015, les ventes nettes en FNB ont atteint 16,5 G$, ce qui représentait seulement le quart (28,4 %) de celles en FCP (57,9 G$).En ce qui a trait à l'actif sous gestion, les FCP demeurent le véhicule privilégié des investisseurs, où 150,1 G$ se sont ajoutés au cours des 10 premiers mois de l'année 2017, pour atteindre 1 468 G$. Ce nombre est supérieur à l'ensemble de l'actif sous gestion des FNB, qui a atteint 141,3 G$ en octobre, symbolisant 9,6 % de celui des FCP.Cependant, en 2015, l'actif sous gestion en FNB ne représentait que 7,3 % de celui des FCP, à respectivement 89,5 G$ et 1 231,1 G$.Des 20,9 G$ en ventes nettes de FNB de janvier à octobre 2017, BMO Gestion mondiale d'actifs en a produit 8,6 G$, soit plus de 40 % du total de celle-ci durant l'année.De plus, depuis décembre 2014, la part de marché de BMO en FNB est passée de 24,4 % à 31,6 %, une augmentation de 7,2 points de pourcentage en moins de trois ans.Sur la même période de temps, BlackRock Canada a vu fondre sa part du marché de 17,9 points de pourcentage, qui se situe maintenant à 41,1 %.Il faut dire que la multiplication des manufacturiers de FNB a certainement eu un effet sur la séparation du marché, alors dominé par BlackRock. En moins de trois ans, de la fin de 2014 à octobre 2017, le nombre de fournisseurs de ce produit a plus que doublé, passant de 12 à 27.