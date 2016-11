28.11.2016 - 09:22 - Finance et Investissement

RBC Gestion mondiale d'actifs a lancé le Fonds tendance d'actions canadiennes RBC, qui s'ajoute à sa gamme de fonds communs de placement.

Le fonds emploie une méthode de suivi de tendance fondée sur des règles qui vise à procurer des rendements absolus intéressants en contrepartie d'un risque réduit. La stratégie de placement se base sur la thèse voulant que les tendances boursières se poursuivent généralement pendant un certain temps. Le fonds est autorisé détenir des liquidités et des obligations à court terme en période baissière, et le choix des placements est effectué au moyen de critères visant à gérer le risque et à réduire la volatilité. Il s'adresse aux investisseurs à horizon de placement à long terme qui veulent diversifier leur portefeuille et peuvent tolérer un niveau de risque moyen.« De nombreuses études prouvent l'efficacité du suivi des tendances, indique Doug Coulter, président de RBC GMA. Cette solution de placement innovatrice, fruit de notre expertise et de nos recherches exclusives, complète un portefeuille d'actions traditionnel. »Le Fonds tendance d'actions canadiennes RBC est offert aux particuliers selon trois forfaits : série A, série F et série Conseillers. Les frais de gestion du fonds sont de 1,60 % pour la série A, de 0,60 % pour la série F et de 1,60 % pour la série Conseillers.