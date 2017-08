28.08.2017 - 10:16 - Finance et Investissement

RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA) a confirmé le lancement du Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Vision RBC.

Le fonds vise une croissance à long terme du capital en investissant dans des actions du monde entier. Il exclut les sociétés qui participent directement à l'extraction, au traitement ou au transport de charbon, de pétrole ou de gaz naturel, et celles qui figurent dans le rapport « The Carbon Underground 200 ».« RBC Gestion mondiale d'actifs offre des solutions d'investissement socialement responsable aux Canadiens depuis plus de dix ans, et nous sommes fiers de notre position de chef de file dans ce secteur », a déclaré Doug Coulter, président, RBC GMA.Le mandat du Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Vision RBC, comme tous ceux qui sont gérés par l'équipe Actions mondiales de RBC GMA, établie à Londres, est fondé sur une approche intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise.« Nous appliquons des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise à notre évaluation de chaque placement envisagé, afin d'investir dans des entreprises aptes à produire une richesse durable, a déclaré Habib Subjally, premier gestionnaire de portefeuille et chef, Marchés boursiers mondiaux. La sélection de titres du Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Vision RBC s'appuie sur une bonne compréhension des entreprises, de leurs activités et de leurs perspectives d'avenir dans le but d'offrir un potentiel de croissance à long terme. »Le fonds est offert aux particuliers selon cinq forfaits de frais de gestion : série A (1,75 %), série F (0,75 %), série Conseillers (ISC) et série Conseillers (LL) (1,75 %) et série D (1,00%). Le fonds est également offert aux investisseurs institutionnels par l'intermédiaire de la série O.