18.10.2016 - 08:31 - Finance et Investissement

Placements Mackenzie renforce son offre de fonds constitués en société en y ajoutant quatre fonds communs conçus de façon à potentiellement réduire et reporter les impôts.

« L'efficience fiscale est une considération importante dans l'accroissement du patrimoine hors d'un régime enregistré, » a indiqué Michael Schnitman, vice-président principal, Produits, chez Placements Mackenzie.« En dépit des modifications annoncées en mars dernier par le gouvernement fédéral, les fonds constitués en société continuent à offrir un potentiel de croissance et de revenu fiscalement efficients. C'est pour cela que nous proposons certains de nos fonds les plus populaires en version constituée en société », a-t-il ajouté.La Catégorie Mackenzie Canadien de croissance est un fonds dont le style de placement est axé sur les sociétés. Il se concentre sur des chefs de file de marchés spécialisés qui ne sont pas nécessairement très connus.La Catégorie Mackenzie Équilibré canadien de croissance est un fonds qui vise à fournir une plus-value du capital à long terme en investissant dans des sociétés de grande qualité, complété par une composante en titres à revenu fixe.La Catégorie Mackenzie Ivy Canadien équilibré, qui est aussi un fonds qui vise à fournir une plus-value du capital à long terme, investi principalement dans des actions d'entreprises établies au Canada et comprenant un volet dédié aux titres à revenu fixe.Pour sa part, la Catégorie Mackenzie Ivy Mondial équilibré est un fonds qui investit principalement dans un groupe de multinationales comprenant un volet dédié aux titres à revenu fixe, dans le but de fournir une plus-value du capital à long terme.