02.05.2017 - 08:52 - Finance et Investissement

Financière Mackenzie a lancé deux fonds communs de placement et un fonds négocié en bourse (FNB) conçus pour produire un revenu et rehausser la diversification du portefeuille.

Il s'agit du Fonds de revenu stratégique américain Mackenzie, du Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, et du FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie.« Dans le contexte actuel de volatilité et de taux d'intérêt faibles mais susceptibles de grimper, il est difficile pour les investisseurs de trouver des solutions produisant un revenu tout en protégeant le capital. Ces nouveaux produits offrent aux investisseurs des solutions additionnelles permettant d'obtenir de meilleurs rendements et de produire des revenus, explique Barry McInerney, président et chef de la direction. C'est un moment décisif pour les investisseurs qui ont l'occasion de réexaminer leurs stratégies de placement et de réfléchir aux avantages potentiels que présente l'ajout de nouveaux actifs générant des revenus tels les actions productrices de dividendes, les actions privilégiées, les obligations à rendement élevé et les prêts à taux variable. »Le Fonds de revenu stratégique américain Mackenzie a pour but de procurer aux investisseurs une solution équilibrée qui offre un revenu et un potentiel de croissance. Le fonds effectue des placements principalement dans des actions américaines produisant des dividendes et dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, y compris des obligations et des prêts à rendement élevé. L'exposition aux devises étrangères est gérée de façon active.Le Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie vise à fournir un potentiel de niveau élevé de revenu et de croissance du capital à long terme. Les gestionnaires de portefeuille allient les analyses rigoureuses du crédit à une stratégie souple et opportuniste pour sélectionner des titres parmi un large éventail de qualités de crédit et de régions géographiques. Le fonds peut effectuer des placements dans des obligations de sociétés et d'État de catégorie investissement et de moindre qualité, y compris des titres de créance de marchés émergents, des prêts et des actions privilégiées.Le FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie (MHYB) cherche à fournir un flux régulier de revenu assorti d'un potentiel de croissance du capital à long terme pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs en termes de liquidités et de placements. Le gestionnaire a recours à une méthodologie disciplinée comportant une analyse de crédit rigoureuse, ainsi qu'une évaluation régulière des valorisations relatives et absolues, afin de repérer les occasions de rendement corrigé du risque les plus attrayantes dans la catégorie d'actif à rendement élevé.