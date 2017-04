18.04.2017 - 08:24 - Rudy Luukko, Morningstar Canada

Les particuliers ont désormais accès au pionnier du bêta stratégique.

Investissements Manuvie, une filiale de la Société Financière Manuvie, sort du cadre de sa propre organisation et fait appel à l'expertise du bêta stratégique pour le lancement de ses premiers fonds négociés en bourse.Les sept fonds et quatre mandats d'actions différents - canadien, américain à grande capitalisation, américain à moyenne capitalisation et d'actions internationales - reposent sur des indices créés par la société américaine Dimensional Fund Advisors. Chacun des mandats non canadiens est offert en version couverte et non couverte contre le risque du change.Pionnière de l'investissement multifactoriel fondé sur les règles, Dimensional gère actuellement un actif de 500 milliards $US dans divers marchés mondiaux. Au Canada, Dimensional est présente sur le marché des particuliers depuis octobre 2003, lorsqu'elle avait lancé une famille de fonds communs à capital variable.Puisque les fonds communs de Dimensional sont vendus exclusivement par le truchement de conseillers financiers, les nouveaux FNB multifactoriels de Manuvie inscrits à la bourse de Toronto donnent aux investisseurs particuliers canadiens une nouvelle façon d'accéder à l'expertise de Dimensional, à un coût relativement faible. Les frais de gestion, qui couvrent aussi la plupart des dépenses du fonds, vont de 0,35 % à 0,55 %. Les frais des parts couvertes sont de cinq points de base de plus que leurs homologues non-couvertes.Comme c'est le cas d'autres gestionnaires axés sur le bêta stratégique, la recherche de Dimensional repose sur la notion selon laquelle les titres qui offrent des rendements prévus supérieurs ont certaines caractéristiques en commun. Dimensional appelle ces caractéristiques des « dimensions ». Une compagnie qui possède les dimensions nécessaires doit être « sensée, persistante dans le temps, omniprésente dans tous les marchés et efficace sur le plan des coûts. »Ces titres sont filtrés en fonction de leur capitalisation boursière, de leur prix relatif et de leur rentabilité pour faire partie des FNB de Manuvie. À l'intérieur de l'univers d'actions d'un FNB donné, les avoirs ayant une plus petite capitalisation boursière, un prix relatif plus faible et une plus grande rentabilité sont généralement surpondérés.Les indices que pisteront les FNB portent la marque de John Hancock Dimensional. Il s'agit du même nom, et dans plusieurs cas du même indice, que Dimensional a mis au point pour que la filiale de Manuvie John Hancock Advisers puisse les utiliser pour ses FNB cotés aux États-Unis. Les premiers FNB cotés aux États-Unis ont été lancés au quatrième trimestre de 2015. Le tout dernier des indices, conçu spécifiquement pour le FNB inscrit à la Bourse de Toronto, est l'indice John Hancock Dimensional Canadian Large Cap Equity.Manuvie a décidé de retenir les services de Dimensional pour la gestion de ses FNB puisque son expertise à l'interne repose entièrement sur la gestion active et non sur l'investissement multifactoriel, a dit à Morningstar Krista Matheson, responsable des FNB et des produits structurés à la Manuvie. « Nous avons voulu lancer le pionnier de l'investissement multifactoriel sur le marché des FNB canadiens », a déclaré Mme Matheson, ajoutant que Dimensional possédait 35 ans d'expérience dans la mise en œuvre de ces types de stratégies.Dimensional a été fondée en 1981 par David Booth et Rex Sinquefield, qui voulaient appliquer la recherche de type universitaire au monde pratique de l'investissement. Ses maîtres à penser comprennent le lauréat du prix Nobel Eugene Fama et l'éminent chercheur et collègue Kenneth French, tous deux offrant des services conseil et siégeant au conseil d'administration de Dimensional.La plupart des nouveaux FNB sont principalement des mandats à grande et à moyenne capitalisations. Les capitalisations boursières des actions sélectionnées pour le FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie seront généralement plus importantes que celles de la 86e plus grande compagnie canadienne négociée en bourse.Pour ce qui est des FNB américains, la plus petite capitalisation boursière du FNB à grande capitalisation correspond à la 801e plus grande action, et la stratégie à moyenne capitalisation sélectionnera généralement des actions s'inscrivant entre les 200e et 951e plus grandes actions américaines. Pour ce qui est du FNB indiciel multifactoriel international, les actions doivent se situer dans les premières 85 % des capitalisations boursières du pays, et les premières 90 % de toutes les compagnies des marchés développés. Tous les indices seront rééquilibrés semestriellement.