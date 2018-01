29.01.2018 - 16:07 - Alizée Calza

Invesco élargit sa gamme de parts de fonds négociés en Bourse (FNB) de PowerShares Canada couvertes en devises et Placements Mackenzie combine trois sortes de FNB en une nouvelle gamme de portefeuilles de fonds communs de placement (FCP).

La société de gestion d'actifs indépendante Invesco a ajouté une nouvelle série de parts couvertes en dollars canadiens à son FNB d'actions mondiale PowerShares FTSE RAFI Global Small-Mid Fundamental EFT.Le Power PowerShares FTSE RAFI Global Small-Mid Fundamental EFT investit principalement dans des actions de sociétés à petite et moyenne capitalisations des pays industrialisés dans le monde entier. Il s'agit du seul FNB d'actions mondiales à petite et moyenne capitalisations du Canada.L'émission initiale de la nouvelle série de parts couvertes en dollars canadiens de ce fonds est terminée et les parts sont offertes pour négociation à la TSX depuis le 29 janvier 2018. Cette nouvelle série permet aux épargnants de choisir la position de change qui convient le mieux à leurs objectifs de placement. Ainsi, trois positions de change s'offrent à eux : les parts non couvertes en dollars canadiens, parts non couvertes en dollars américains et parts couvertes en dollars canadiens.Si la demande est forte, d'autres séries de parts couvertes en devises des FNB de PowerShares Canada pourraient être offertes.La société de gestion de placements Mackenzie combine des FNB actifs, des FNB à bêta stratégique et des FNB indiciels traditionnels pour lancer une nouvelle gamme de portefeuilles de FCP. Ces cinq portefeuilles de FNB permettent d'accéder à une gamme complète de FNB de Placements Mackenzie rendant les FNB plus accessibles aux conseillers et investisseurs canadiens.« En élargissant notre gamme de produits FNB dans des portefeuilles, Placements Mackenzie enrichit l'expérience de placement des investisseurs et leur offre un choix », déclare Barry McInerney, président et chef de la direction, par voie de communiqué.Chaque portefeuille est géré et supervisé par une équipe de répartition de l'actif Mackenzie et permet d'investir dans tout l'éventail des FNB actifs, FNB à bêta stratégique et FNB indiciels traditionnels de Mackenzie.Avec des pourcentages de répartition différentes de l'actif du fonds entre les titres de participation et les titres à revenu fixes, les cinq portefeuille FNB Mackenzie proposent des formules différentes.Le portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie cherche un revenu régulier avec un accent sur la préservation du capital. Le Portefeuille FNB prudent Mackenzie assure un revenu régulier assorti d'un potentiel de plus-value du capital à long terme. Le Portefeuille FNB équilibré Mackenzie cherche l'équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme. Le Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie veut un équilibre entre, avant tout, la plus-value du capital à long terme puis le revenu et le Portefeuille FNB croissance Mackenzie assure une plus-value du capital à long terme et un certain revenu.