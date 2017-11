14.11.2017 - 08:30 - Morningstar Canada

Evolve Funds Group a accepté de reprendre les contrats de gestion de la famille de fonds négociés en bourse Sphere. Cette entente mutuelle fournirait à Evolve une gamme de FNB relevant de cinq catégories d'actions de base qui complèteraient sa gamme existante dominée par des mandats sectoriels et spécialisés.

Les cinq FNB de Sphere sont fondés sur des indices de rendement durable gérés par l'organisme FTSE. Ces stratégies continueraient sous le parrainage d'Evolve. Cette transaction est sujette à l'approbation des porteurs de part et des organismes de réglementation. L'approbation des porteurs de part sera sollicitée lors de réunions extraordinaires qui auront lieu le 11 décembre.Les FNB concernés sont Sphere FTSE Canada Sustainable Yield Index (SHC), Sphere FTSE US Sustainable Yield Index (SHU), Sphere FTSE Europe Sustainable Yield Index (SHE), Sphere FTSE ASIA Sustainable Yield Index (SHA) et Sphere FTSE Emerging Markets Sustainable Yield Index (SHZ).L'annonce de la vente faite aujourd'hui intervient moins de 18 mois après que Sphere Investment Management s'est lancée en affaires en avril 2016. Bien qu'elle utilise sous licence des indices d'un fournisseur de classe mondiale, Sphere a eu du mal à attirer des actifs. Ses FNB gèrent actuellement un total combiné de 68 millions de dollars $.Evolve est une société encore plus récente et encore plus petite qui a lancé ses deux premiers FNB le 20 septembre. Elle a actuellement 21,7 M$ d'actifs sous gestion répartis sur huit FNB. Si l'on inclut à la fois les parts couvertes contre le change et celles qui ne le sont pas, Evolve a un total de 13 produits cotés à la Bourse de Toronto.