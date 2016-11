28.11.2016 - 08:45 - Rudy Luukko, Morningstar Canada

Les nouveaux programmes pour les clients bien nantis excluent les fonds de sa gamme maison.

Le Groupe Investors, l'un des plus grands gestionnaires de fonds et planificateurs financiers au Canada, a fait une petite avancée sur le terrain des placements à honoraires en lançant deux nouveaux types de comptes. Pour la plupart des clients admissibles, les nouveaux comptes complèteront les avoirs qu'ils détiennent dans des fonds communs de placement exclusifs vendus sur commission.L'un des nouveaux programmes consiste en un compte à gestion séparée portant le nom de Placements gérés Azur. Il s'agit d'un programme à gestion discrétionnaire qui permet aux investisseurs nantis d'investir dans un ou plusieurs mandat(s) en détenant une participation directe aux actions.John Guttormson, vice-président principal des produits au Groupe Investors, note que chacune des sept stratégies Azur sont des mandats d'actions. Il ajoute que les actions détenues dans les comptes Azur sont sélectionnées et pondérées en fonction de ces stratégies. En tant que compte discrétionnaire, Azur permet aux clients de déléguer la responsabilité des décisions quotidiennes de placement à leurs conseillers.Avec les comptes Azur, les clients n'auront pas la possibilité de sélectionner leurs propres actions, ni d'autres titres comme les obligations. Les clients qui veulent une participation aux titres à revenu fixe ou à tout autre titre ou mandat par le biais de leur relation avec le Groupe Investors devront le faire au moyen d'un autre compte.L'un des avantages de la détention directe d'actions, dit M. Guttormson, est que ceux qui investissent dans des comptes non enregistrés peuvent tirer parti de la technique de récolte des économies fiscales.Le programme Azur commence par deux mandats d'actions canadiennes, l'un géré à l'interne par le personnel de la Société de gestion d'investissement I.G. et l'autre par Gestion de placements Franklin Bissett, société de Calgary qui est une division de Placements Franklin Templeton.Il y a trois mandats d'actions américaines, l'un géré à l'interne par la Société de gestion d'investissement I.G., un autre par Putnam Investments, l'une de ses filiales, et un autre encore par la société torontoise Bristol Gate Capital Partners Inc. Les deux autres stratégies sont un mandat d'actions nord-américaines, également géré par le Groupe Investors, et une stratégie d'action d'Europe, Australasie et Extrême-Orient (EAEO) gérée par une autre filiale située à Toronto, Placements Mackenzie.La taille minimum d'un compte Azur est de 150 000 $, et les frais varient en fonction du montant total des actifs d'un client détenus auprès du Groupe Investors. En supposant qu'il n'existe aucun autre compte Groupe Investors, les frais de gestion d'un compte de taille minimum s'élèvent à 2,4 %. En supposant que l'ensemble des comptes d'un client détenus auprès du Groupe Investors se chiffre à 500 000 $, les frais de gestion diminuent à 2,15 %. Les frais sont négociables pour les comptes de plus d'un million $, dit M. Guttormson.L'autre programme à honoraires est un compte non-discrétionnaire offert sous la bannière du Groupe Investors. Il requiert un placement minimum de 100 000 $ si le client ne détient aucun autre compte. Autrement, dépendamment de la taille des autres comptes du client auprès du Groupe Investors, la taille minimum du compte est négociable.Les frais sont de 1,35 % si les actifs du ménage sont de moins de 500 000 $, et de 1,10 % pour des actifs au-delà de ce seuil. Pour des actifs supérieurs à un million $, les frais sont négociables.Le compte sur honoraire peut détenir des fonds communs de série F d'une firme tierce ou d'autres titres comme des obligations. Mais il ne peut pas détenir des fonds communs du Groupe Investors. La compagnie continue d'être l'une des rares grandes sociétés de gestion à ne pas offrir des fonds de série F pour les comptes à honoraires.Comme l'explique M. Guttormson, un compte à honoraires du Groupe Investors permet à la firme de satisfaire les nouveaux clients qui viennent d'autres firmes de conseil en placement. Les autres détenteurs sont des clients existants qui veulent faire affaire avec le Groupe Investors mais qui souhaitent aussi détenir des placements qui peuvent être contenus dans les comptes traditionnels sur commission.Les deux nouveaux programmes à honoraires représentent un éloignement, quoique que d'une portée limitée, du modèle de commissions intégrées pour les quelques 5 380 conseillers de vente et le million de clients du Groupe Investors.Afin d'offrir le programme Azur ou des comptes à honoraires, les conseillers du Groupe Investors doivent être inscrits auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), organisme d'auto-réglementation de l'industrie du courtage. Seulement un petit nombre de conseillers de vente, moins de 100, est inscrit à l'OCRCVM. Ce nombre devrait augmenter car la plateforme administrative améliorée de la compagnie permet de négocier des actions, des FNB, des obligations et d'autres titres qui requièrent que les conseillers soient inscrits auprès de l'OCRCVM.La grande majorité des conseillers du Groupe Investors sont inscrits en tant que courtiers de fonds communs et sont rémunérés à la commission. Les commissions pour leurs services sont intégrés dans les frais de gestion facturés par la société de fonds et payés directement par le Groupe Investors. Cela n'est pas inhabituel puisque les commissions intégrées, majoritairement sous forme de commissions de suivi versées aussi longtemps que l'investisseur détient le fonds, représentent le modèle d'entreprise qui prévaut au sein des réseaux de distribution de conseillers de l'industrie des fonds communs.L'introduction par le Groupe Investors des comptes à honoraires s'accorde bien avec la tendance qui voit les placements à honoraires devenir de plus en plus populaire auprès des investisseurs, a dit Todd Asman, vice-président principal des produits et de la planification financière au Groupe Investors, dans un communiqué du 14 novembre annonçant les nouveaux programmes. « Les investisseurs à valeur élevée sont un segment en croissance et ils ont souvent besoin d'un éventail de produits plus vaste que les fonds communs de placement traditionnels. »La décision du Groupe Investors de se lancer dans les comptes à honoraires arrive au moment où les organismes de réglementation des valeurs mobilières considèrent activement l'interdiction des commissions intégrées pour les fonds communs, comme c'est déjà le cas au Royaume-Uni et en Australie. Une telle interdiction est fortement contestée par les gestionnaires de fonds communs, y compris ceux du Groupe Investors, ainsi que par l'Institut des fonds d'investissement du Canada qui représente l'industrie.Le principal argument de l'industrie des fonds communs contre l'interdiction des commissions intégrées est que l'accès aux conseils s'en trouverait réduit, et qu'il ne serait pas rentable de créer des services conseils rémunérés sur honoraires pour les petits comptes. Exigeant une taille de compte relativement élevée, les deux nouveaux programmes à honoraires du Groupe Investors illustrent bien cette position.