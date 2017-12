07.12.2017 - 09:26 - Finance et Investissement

iA Groupe financier confirme le lancement de quatre nouveaux fonds distincts mondiaux, ainsi que d'une famille de cinq portefeuilles indiciels mondiaux.



Dans le cas des quatre nouveaux fonds distincts mondiaux, iA s'est alliée aux sociétés de gestion et de placement Canada Forstrong Global Asset Management et Fidelity Investments.



« Ces nouveaux fonds représentent un excellent complément à un portefeuille en favorisant une exposition mondiale et permettent ainsi de gérer les risques d'un point de vue global », mentionne Manon Gauthier, vice‑présidente principale, Épargne et retraite individuelles.



Les nouveaux fonds distincts mondiaux



Le Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial est un placement mondial de base dont la composition neutre correspond à 50 % d'actions et 50 % de titres à revenu fixe.



Le Fonds Fidelity Actions mondiales vise pour sa part à repérer des occasions de placement potentielles parmi des entreprises de grande qualité, des titres sous-évalués et des entreprises faisant l'objet de changements positifs.



Ces deux nouveaux fonds mondiaux sont gérés par Fidelity Investments.



Les deux Fonds bonifiés Forstrong ont la même stratégie que le fonds déjà existant Diversifié mondial (Forstrong), à l'exception de sa répartition de l'actif.



Le Fonds diversifié mondial revenu fixe (Forstrong) fonctionne sur une répartition cible de 65 % en revenu fixe mondial et 35 % en actions mondiales. Le Fonds Diversifié mondial actions (Forstrong), pour sa part, mise sur une répartition cible de 15 % en revenu fixe mondial et 85 % en actions mondiales.iA Groupe financier lance également les fonds Indexia, une nouvelle famille de cinq portefeuilles indiciels mondiaux à faible coût. Ces fonds offrent un ratio de frais de gestion de 1,95 % (pour la série Classique 75/75 du produit Programme Épargne et Retraite IAG) et une gestion passive avec rééquilibrage mensuel.« Il s'agit de solutions additionnelles mises de l'avant par iA Groupe financier afin de bien répondre aux besoins des conseillers et de leurs clients dans l'atteinte de leurs objectifs d'épargne », indique Manon Gauthier.Les neuf nouveaux fonds mondiaux sont offerts pour investissement dès maintenant dans les séries Classique 75/75 et 75/100 du Programme Épargne et Retraite IAG.